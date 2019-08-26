Азербайджанский фильм удостоен престижной американской премии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") удостоен престижной американской премии Accolade Global Film Competition за август месяц, сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер фильма Джалаладдин Гасымов.

Accolade Global Film Competition - престижная американская премия, которая вручается в США с 2003 года. Особенность конкурса заключается в том, что здесь нет деления картин по их жанрам и продолжительности: в фестивале участвуют игровые фильмы, документальные ленты, в том числе и короткометражные, а также сериалы. Отмечаются как маститые режиссёры, так и дебютанты. Лучший фильм фестиваля отмечается статуэткой Accolade Global Film Competition.

Список победителей за август месяц

http://accoladecompetition.org/awards-of-recognition-august-2019/?fbclid=IwAR2KQfKsBH3HAl6S7VaZIfeXa7YHOGsWI9c7dVbZjxnK4n0RZoQfbSR6FqI

Фильм "Архив Шоллера" снят SSP Production в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. В ролях – народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Фильм ранее был успешно представлен на международных кинофестивалях в США, Бельгии, Мексике, России, Германии и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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