Айсель Мамедова вернулась на "Евровидение" на "Новой волне" в Сочи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сочи прошел третий конкурсный день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019". Азербайджан представляет певица Айсель Мамедова (AISEL), сообщает Trend Life.

Айсель исполнила композицию "X My Heart", с которой выступала на Евровидении-2018, и получила 83 бала. Напомним, что в первый день за хит Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" - 78 бала, во второй с авторской композицией "Невероятно" - 73 бала. По итогам трех дней – 234 бала. В "Новой волне" принимают участие представители Азербайджана, Албании, Армении, Италии, Испании, Кубы, Латвии, Молдовы, США и по два участника России и Украины. Ниже представлены балы участников конкурса по итогам трех дней.

Сегодня, 29 августа, телезрители канала "Россия 1" в прямом эфире в 00.15 по бакинскому времени (23.15 - по московскому) узнают имена финалистов и победителей конкурса, а также услышат главные хиты в исполнении любимых артистов.

Конкурс проходит с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в к/з NEW WAVE HALL. На протяжении шести дней концертный зал принимает гостей, среди которых не только молодые певцы, но и знаменитости. Жюри конкурса: певец и композитор Игорь Николаев; народный артист России, композитор и продюсер Филипп Киркоров; певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев; певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум; композитор Димитрис Контопулос; исполнитель, музыкант и композитор Интарс Бусулис; певец и композитор Леонид Агутин; музыкант, продюсер Антон Беляев; генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров.

(Автор: Вугар Иманов)

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