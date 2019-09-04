Назван состав отборочной комиссии второго Международного фестиваля ANİMAFİLM

БАКУ /Trend Life/ - Назван состав отборочной комиссии второго Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), который пройдет в Баку 18-20 октября, сообщил Trend Life учредитель проекта Рашид Агамалыев.

В состав отборочной комиссии вошли: по анимациям - Рашид Агамалыев (Азербайджан), Лиз Мансреса (Франция), Войтех Кисс (Чехия), Назрин Ализаде (Азербайджан), Петр Фичнер (Польша), Илениа Джотардо (Италия), по сценариям – Севиндж Азимова (Азербайджан).

Поступило 268 заявок из 50 стран. Только 54 работы будут допущены к участию в фестивале.

Девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие". Фестиваль пройдет в следующих категориях - "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" (до 10 минут), "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма".

Главная цель – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране. В течение трех фестивальных дней вниманию зрителей будут представлены анимационные фильмы, снятые для взрослых и детей, состоятся воркшопы и другие мероприятия. По итогам фестиваля будут названы победители в различных категориях.

Международное жюри фестиваля возглавит известный режиссер-аниматор Масуд Панахи (Германия). В состав жюри вошли: по анимациям - Масуд Панахи (Германия), Джахангир Сулейманов (Россия), Мирослава Яничатова (Чехия), Самир Салахов, Афет Ильхамгызы (Азербайджан); по сценариям – Зейнаб Гурбани Фаръяд (Иран), Рамиз Фаталиев, Интигам Гасымзаде, Гюльшан Тофиггызы (Азербайджан).

Детское жюри - Берил Караоглу (Турция), Айдан Керимли, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова (Азербайджан). Они определят "Лучший детский анимационный фильм". Эти дети были отобраны известным анимационным режиссером Эльчин Хами Ахундовым.

Зрители также смогут принять участие в голосовании, по итогам будет вручен "Приз зрительских симпатий". Более подробно www.animafilm.az

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

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