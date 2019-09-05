"Стирай из памяти": Bahh Tee презентовал клип, снятый в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер радиостанции "Жара FM", известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) презентовал в социальной сети видеоклип на песню "Стирай из памяти", сообщает Trend Life.

Съемки видеоклипа, режиссером которого выступила Евгения Абдель-Фаттах, прошли в Баку.

"Надеюсь, вам понравится. Спасибо Эмину Мурадову за организацию съёмок и продакшна в Баку!" - написал Bahh Tee у себя на странице в Instagram.

Напомним, что в середине августа Bahh Tee анонсировал выход нового альбома: "Меня переполняют эмоции, я радуюсь, как ребенок. Могу точно сказать, что это теперь моя любимая работа, причем, я не из тех людей, которые больше всего любят свои последние песни". Новый альбом Bahh Tee выйдет четвертого октября.

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет стал сочинять первые стихи, которые он рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом на русском. Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья окончательно не обосновалась в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России, на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006-го уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee. С песни "Ты меня не стоишь" начинается новый виток в творчестве будущего артиста. Bahh Tee сумел завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.

(Автор: Джани Бабаева)

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