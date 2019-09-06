Фильм о будущей судьбе героев Расима Оджагова вошел в программу Фестиваля стран СНГ "Евразия. DOC"

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Джавида Имамвердиева "Воспоминания о будущем", посвященный 85-летию выдающегося представителя киноискусства, народного артиста, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера и оператора Расима Оджагова, вошел в конкурсную программу четвертого Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC", сообщил Trend Life автор картины.

Фильм Джавида Имамвердиева создан необычным образом и повествует о том, как бы в будущем могла сложиться судьба героев картин Расима Оджагова.

Имя Расима Оджагова (22.11.1933, Шеки - 11.07.2006, Баку) вписано в историю национального и советского кинематографа, его картины вошли в золотой фонд нашего искусства. Незабываемые страницы летописи национального кино составляют такие картины, над которыми он работал в качестве оператора - "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другие, а также картины, режиссером которых он был - "Мститель из Гянджебасара", "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", " Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле". Он был единственным азербайджанским режиссером, удостоенным Государственной премии СССР (фильм "Допрос"). Лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения").

Четвертый Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" пройдёт с 30 сентября по 4 октября 2019 года в Смоленске и Минске. Жюри фестиваля состоит из известных журналистов, кинодокументалистов и экспертов. Председатель жюри - декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. Учредители - Международный медиа-клуб "Формат А-3" и продюсерский центр "Студия Третий Рим". Проводится при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Напомним, что в 2017 году фильм Джавида Имамвердиева "Герой, похороненный на чужбине" стал лауреатом фестиваля "Евразия. DOC", а в 2018 – картина "Мир вашему дому" была показана вне конкурсной программы.

(Автор: Вугар Иманов)

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