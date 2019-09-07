У азербайджанских детей есть шанс поехать в Македонию

7 сентября 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинокомпания "Нариманфильм" объявляет набор группы детей из четырех человек, в возрасте от 14 до 18 лет, для участия на Кинофестивале "Giffoni Macedonia Youth Film Festival" в качестве членов жюри, сообщили Trend Life в пресс-службе кинокомпании.

"Giffoni Macedonia Youth Film Festival" - это уникальное событие в мире кино, где членами жюри являются дети из разных стран мира, и которое проводится уже седьмой год. В этом году мероприятие пройдет с 12 по 17 октября и за это время, дети из разных стран мира просмотрят и оценят большое количество фильмов на английском языке. Дети получат возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определить победителя конкурса. За время фестиваля они также смогут пообщаться с режиссерами, актерами, деятелями кино и самое главное со своими сверстника из разных стран.

Сам фестиваль проходит в городе Скопье - столице Северной Македонии. За время фестиваля, кроме просмотра фильмов, также предусмотрена широкая культурная программа, которая заинтересует детей разных возрастов.

На время фестиваля дети будут проживать в местных семьях со своими сверстниками. Для участия в кинофестивале хорошее знание английского языка обязательно.

Контакты: Кинокомпания "Нариманфильм". Адрес: Наримановский район, Зия Бунядов 1965. Бизнес-центр "Чинар Парк" Телефоны: +994 12 564 38 09 , +99455 671 63 35

E-mail: jgahramanova@narimanfilm.az , mailto:emin@narimanfilm.az

(Автор: Джани Бабаева)

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