В Каспийском море в 40 км от Баку прошел праздничный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Со дня подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века" на разведку и разработку блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" прошло уже 25 лет. Именно к этой дате приурочено празднование работниками нефтяной отрасли Азербайджана своего профессионального праздника - Дня нефтяника.

В cвязи со знаменательным событием на Нефтяных Камнях прошел праздничный концерт, организованный Главным управлением культуры города Баку, Пираллахинским и Бинагадинским районными организациями партии "Ени Азербайджан" (YAP), сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В концертной программе приняли участие Амиль Гасаноглу, Эльнур Мамедов, Айнур Дадашова, Фатима Фаталиева, Кямаля Сафаралиева, Кенуль Мамедли и Пярвин Фаттах.

Нефтяные Камни (азерб. Neft daşları) - крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, посёлок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Абшеронского полуострова. Расположен на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг т. н. Черных Камней - каменной гряды (банки), едва выступающей на поверхности моря. Нефтяные Камни окружены каменными рифами, между которыми имеются банки, подводные и надводные камни. Гавани Северная и Южная находятся у западного берега острова и образованы затопленными судами. Здесь расположены буровые вышки, соединенные эстакадами, на которых размещен поселок рабочих нефтепромыслов. Нефтяные Камни числится в списке Книги рекордов Гиннеса, как старейшая морская нефтяная платформа.

Из истории

Нефтяные Камни - это уникальное морское месторождение, явившееся выдающимся событием в развитии нефтяного дела СССP. Нефтяные Камни в тот период являлись крупнейшим в мире морским нефтяным месторождением, как по мощности залежи, так и по объему добываемой нефти. Нефтяные Камни являются уникальным городом на сваях. За короткий срок в открытом море, на расстоянии до 50 километров от берега были созданы крупные морские промыслы, оснащенные первоклассной по тем временам отечественной техникой. Нефтяные Камни считаются столицей Каспийского шельфа.

Строительство поселка началось в 1958 году. Были построены две электростанции мощностью 250 кВт, котельная, нефтесборочный пункт, очистные установки, 16 двухэтажных домов, больница, баня и т. д. К 1960 году было построено здание Бакинского нефтяного техникума. В 1966-1975 гг. здесь уже был хлебозавод, лимонадный цех, два 5-этажных общежития и один 9-этажный жилой корпус. Был разбит парк с деревьями. В 1976-1986 годах было завершено строительство нефтесборных пунктов, трех 5-этажных общежитий, столовой, больницы, двух газомазутных компрессорных станций, биологической установки питьевой воды, двух подводных нефтепроводов диаметром 350 мм до терминала Дюбенды.

В настоящее время Нефтяные Камни - это более 200 стационарных платформ, а протяженность улиц и переулков этого города в море достигает до 350 километров. По эстакадам осуществляется автомобильное движение. В поселке работает пекарня, поликлиника, дом чая, столовая, станция очистки воды, установка по сжиганию отходов, имеется футбольная площадка. Работники проживают в общежитиях (мужских и женском) в комнатах по один - два человека. Здесь также сооружен памятник первой нефтяной скважине, мемориал нефтяникам - жертвам Карабахского конфликта, установлены памятник геологу Ага-Курбану Алиеву, памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и открыт его музей. Транспортное сообщение осуществляется паромными рейсами с морского вокзала в Баку, грузо-пассажирскими рейсами из терминала на Абшеронском полуострове и вертолетами с вертодрома на острове Пираллахи. Постоянных жителей на Нефтяных Камнях нет, около двух тысяч человек работают вахтовым методом по графику неделя/через неделю. Кроме нефтяников на Нефтяных Камнях работают строители, геологи и представители других смежных профессий.

(Автор: Вугар Иманов)

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