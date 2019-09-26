Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку представлена концертная программа с участием болгарской виолончелистки Велички Йочевой и народного артиста Азербайджана, лаурета международных конкурсов Мурада Гусейнова, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль проходит с 18 по 30 сентября.

На вечере прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Луиджи Боккерини и других.

Совместное выступление Велички Йочевой и Мурада Гусейнова – это великолепный творческий тандем высокопрофессиональных музыкантов. Игра музыкантов покорила публику глубоким лиризмом и виртуозностью исполнения.

Бурными и продолжительными аплодисментами, а также возгласами "Браво!" слушатели встречали каждое исполнение музыкантов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.