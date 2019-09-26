Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)

26 сентября 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку представлена концертная программа с участием болгарской виолончелистки Велички Йочевой и народного артиста Азербайджана, лаурета международных конкурсов Мурада Гусейнова, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль проходит с 18 по 30 сентября.

На вечере прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Луиджи Боккерини и других.

Совместное выступление Велички Йочевой и Мурада Гусейнова – это великолепный творческий тандем высокопрофессиональных музыкантов. Игра музыкантов покорила публику глубоким лиризмом и виртуозностью исполнения.

Бурными и продолжительными аплодисментами, а также возгласами "Браво!" слушатели встречали каждое исполнение музыкантов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
  • Лиризм и виртуозность! Потрясающий тандем народного артиста Азербайджана и болгарской виолончелистки (ФОТО)
Новости по теме
Звезда нью-йоркского джаза прогулялась по Ясамальскому району (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 25 сентября 15:24
В Баку выступил филармонический оркестр из Китая
Культура 25 сентября 12:03
История азербайджанской музыки (ФОТО)
Культура 24 сентября 16:25
Бах Востока отметил в Баку юбилей (ФОТО)
Культура 24 сентября 13:45
55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Культура 24 сентября 13:16
Итальянский азербайджанец впервые выступил на исторической родине (ФОТО)
Культура 24 сентября 12:39
Лента новостей
Туркменистан готовится к экспорту кофейной продукции
Туркменистан 12:49
Известная российская актриса приняла ванну из нефти и приготовила долму в Хыналыге (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 12:46
За девять месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено 79,3 тысячи тонн хлопка-сырца
Бизнес 12:37
С 2020 года почти все автобусы в Баку перейдут на карточную систему оплаты за проезд
Общество 12:30
Транспортный обменный центр «Кёроглу» в Баку будет введен в строй в течение недели
Общество 12:27
Бракоразводный процесс Зюмрюд Ягмур и Фуада Гахраманлы отложен
Общество 12:15
Вице-премьер: Граждане Азербайджана с большей верой смотрят в будущее
Политика 12:12
Бактрансагентство: Услугами Транспортного обменного центра «Кёроглу» будет пользоваться порядка 270 тысяч человек
Общество 12:08
Оперативное и качественное обслуживание клиентов от Nar
ИКТ 12:07