Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)

27 сентября 2019 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Книга - лучший подарок, а где искать этот подарок, как не на выставке-ярмарке. Жители и гости столицы Азербайджана получили возможность в одном пространстве – на VI Бакинской международной книжной выставке-ярмарке найти печатную литературу на любой вкус. Здесь есть все - художественная, документальная, справочная, учебная литература, детские издания и т.д.

VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка проходит 27-29 сентября 2019 года в Бакинском дворце спорта. VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. В ходе трехдневной выставки-ярмарки 81 местное и 40 иностранных издательств, полиграфических предприятий, книжных домов и других структур из 22 стран представляют свою продукцию, также здесь организована ее реализация.

В беседе с корреспондентом Trend Life участники и гости Бакинской международной книжной выставки-ярмарки поделились своими впечатлениями о мероприятии.

Натиг Расулзаде, народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", член правления Союза писателей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба: "Я участвовал во всех книжных выставках-ярмарках. В этом году выставка-ярмарка проводится в шестой раз. Считаю, что мероприятие имеет важное значение для пропаганды творчества азербайджанских писателей и книг, издаваемых в стране. Важно, что на Бакинской выставке-ярмарке принимает участие много зарубежных издательств, с которыми мы устанавливаем контакты. В дальнейшем эти контакты помогут и уже помогают выходу азербайджанской литературы на международную арену. Мы - писатели со своей стороны прикладываем все усилия к этому. Однако, важно чтобы и писатели, и издатели, и специалисты по распространению книг работали сообща, чтобы поднять авторитет книги на еще больший уровень".

Ариф Гусейнов, народный художник Азербайджана, профессор, известный художник-миниатюрист, график и иллюстратор литературных произведений: "Бакинская международная книжная выставка-ярмарка проводится раз в два года. С каждым годом увеличивается число и география ее участников. В этом году на выставке-ярмарке я в качестве автора представляю свои книги. До этого были представлены издания с моими иллюстрациями, а в этот раз книги, посвященные моей творческой деятельности. Открытие выставки-ярмарки – это праздник. Думаю, за дни проведения выставки-ярмарки мы узнаем, какой литературе отдает предпочтение молодежь, что им интересно, и что они читают".

Нурлан Иссабеков: директор издательства Foliant (Нур-Султан, Казахстан): "Преимущественно мы занимаемся изданием книг для детей, но у нас есть и учебная, и художественная литература для взрослых, есть научно-популярная книжная серия. В Азербайджане мы представляем свою продукцию в первый раз. Хотим ознакомить читателей с ассортиментом наших книг, если получится, завязать сотрудничество с местным издательским сообществом, библиотеками. Мы хотели бы представлять свои книги на азербайджанском рынке ".

Азамат Калчаев, представитель московского издательства "Шанс" (Россия): "Наше издательство выпускает китайскую литературу на русском языке. У нас художественная литература, есть учебные пособия и альбомы по живописи. В России очень востребована китайская литература. Интересы читателей разные – если человек уже был в Китае, он интересуется художественной литературой, если это студенты - конечно, учебной литературой. Впечатление от выставки-ярмарки в Баку очень хорошее, открытие прошло торжественно и официально. Организаторы оказывают всяческую помощь и содействие".

Дмитрий Чинюкин, представитель издательств "Умная бумага", "Многогранники" и МЦНМО (Россия): "Мы представляем наборы для сборки разных зданий, машин из картона. Также наборы для сборки геометрических фигур, пособия по математике в интересной игровой форме от издательства МЦНМО. С помощью нашей продукции ребенок развивает мелкую моторику. Мы не просто нагружаем ребенка знаниями, а даем ему возможность получить знания в игровой форме".

Отметим, что по традиции в программу Бакинской международной книжной выставки-ярмарки включены презентации различных изданий с участием известных литераторов и деятелей науки, встречи с поэтами и писателями, круглые столы, а также переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
  • Литература на любой вкус – международная книжная выставка-ярмарка в Баку (ФОТО)
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