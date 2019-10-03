Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поддержат онкобольных детей

3 октября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов примут участие в благотворительном концерте "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" в Большом зале Московской консерватории, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Благотворительная концертная программа будет представлена вниманию зрителей 21 октября. Наряду с Нетребко и Эйвазовым в программе выступят Екатерина Губанова (меццо-сопрано), Лука Сальси (баритон) и Ильдар Абдразаков (бас). В программе прозвучат арии, дуэты, увертюры из известных опер.

Собранные средства будут перечислены на лечение и поддержку онкобольных детей.

Дмитрий Хворостовский (1962-2017 годы) - оперный певец, народный артист России. Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных фестивалях. Ему довелось петь на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью Йорке (США), Лирик-оперы Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), "Ла Скала" (Милан, Италия). Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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