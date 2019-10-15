Посольство мастерства – из Санкт-Петербурга в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку, в рамках проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Посольство мастерства" состоялся концерт лауреатов республиканских и международных конкурсов Елизаветы Ивановой (флейта) и Елизаветы Украинской (фортепиано). Мероприятие прошло при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Елизавета Иванова и Елизавета Украинская являются воспитанницами Санкт-Петербургских музыкальных вузов. Несмотря на свою молодость, Иванова и Украинская лауреаты многих российских и международных конкурсов.

Бакинские зрители по достоинству оценили дарования и профессионализм участников проекта "Посольство мастерства" из Санкт-Петербурга.

Истинные почитатели классической музыки хорошо знают и помнят, что именно в городе на Неве выдающийся азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли прошел свои первые музыкальные классы.

Отметим, что в третьей декаде октября в Баку пройдут "Дни культуры Санкт-Петербурга".

(Автор: Джани Бабаева )

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