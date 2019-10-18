Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль "Дядя Ваня" Академического малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург /Россия), удостоенный театральных премий "Золотой софит" и "Золотая маска", премии Ассоциации театральных критиков Италии вызвал огромный интерес у бакинской публики, сообщает Trend Life.

Постановка "Дядя Ваня" была представлена на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P.

Для Малого драматического театра это первый визит в Азербайджан, а для самого спектакля, география путешествий которого поистине обширна, – 18-я по счету страна после Италии, Польши, Англии, Финляндии, Венгрии, Бельгии, Израиля, Австралии, Румынии, Украины, Нидерландов, Франции, США, Южной Кореи, Мексики, Испании и Китая.

Постановка вызвала восторженный ажиотаж среди бакинских театралов - в зале аншлаг, зрители в предвкушение выхода на сцену известных российских актеров. Несмотря на то, что с сюжетом пьесы Антона Павловича Чехова "Дядя Ваня" большинство зрителей хорошо знакомы, режиссер-постановщик Лев Додин и актеры, занятые в спектакле сделали так, что публика поверила в эту реальность и неотрывно следила за завораживающим действом на сцене.

Спектакль открывает новые возможности сценического воплощения классики в современном театре, редкий образец подлинного русского психологического театра с великолепными актерскими работами и замечательным, тонким и классически аскетичным оформлением гениального театрального художника Давида Боровского, пастельными штрихами расцветившего атмосферу чеховской пьесы.

Постановка рассказывает об Иване Петровиче Войницком, которого терзают ужасные ощущения - жизнь прожита впустую, женщина, в которую он влюблен не испытывает к нему взаимных чувств, нет финансового благополучия. Накопившиеся обиды и нереализованность переходят в эмоциональный всплеск. Дядя Ваня решает высказать вслух все, что накопилось у него на душе за долгие годы. Но, после скандала ничего не меняется, и жизнь дяди Вани течет тем же чередом…

Спектакль показывает нашу жизнь и смешной и грустной одновременно. Роли в спектакле исполнили замечательные российские артисты - Ксения Раппопорт, Наталья Акимова, Олег Рязанцев, Екатерина Тарасова, Вера Быкова, Игорь Черневич и другие. Наблюдать за игрой актеров на сцене огромное удовольствие и большой подарок для бакинских театралов.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, проходит в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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