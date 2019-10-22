В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)

22 октября 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В актовом зале исторической ратуши Ратуши в Вильнюсе состоялся торжественный концерт, посвященный 28-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана - Дню государственной независимости, сообщили Trend Life организаторы вечера.

На открытии вечера посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев рассказал о славной истории страны в борьбе за независимость, отметив, что проведение вечера является очередным мостом культуры между дружескими странами и народами.

В исполнении всемирно известного Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста Азербайжана Ялчина Адигезалова прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Мориса Равеля, Белы Бартока и Марселя Гранжани. Солистом выступил выдающийся турецкий арфист Чагатай Ак Йол.

"Было замечательно услышать столько уникальных произведений азербайджанских композиторов, особенно шедевр Фикрета Амирова - симфонию "Памяти Низами". Мы рады успешному сотрудничеству с посольством Азербайджана, выдающимся азербайджанским дирижером Ялчином Адигезаловом, и планируем дальнейшие концерты Литовского камерного оркестра и маэстро в Литве и других странах", - отметила генеральный директор Литовской национальной филармонии Литвы Рута Прусявичиене.

Уникальный турецкий музыкант, солист Турецкого Президентского симфонического оркестра Чагатай Ак Йол выступает в творческом тандеме с азербайджанским дирижером более 25 лет. "Ария в классическом стиле" Марселя Гранжани и "Интродукция и Аллегро" Мориса Равеля были восторженно встречены публикой. Концерт завершился исполнением "Румынских танцев" Белы Бартока и фрагментами из балета "Тропою грома" Гара Гараева.

Собравшиеся в зале представители правительства Литвы, депутаты Сейма, послы иностранных государств и известные деятели культуры стоя приветствовали музыкантов. Вечер, приуроченный также к 60-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности Ялчина Адигезалова, был организован посольством Азербайджана в Литве, Литовской национальной филармоний, при содействии посольства Турции в Литве и куратора Адели Эфенди.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
  • В Литве состоялся концерт в честь Дня государственной независимости Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Определены приоритетные сферы сотрудничества Казахстана и Литвы
Бизнес 21 октября 16:38
Министр: Азербайджан и Литва должны укреплять сотрудничество по использованию социальных данных (Эксклюзив)
Бизнес 18 октября 08:00
В парке Центра Гейдара Алиева будет организован концерт в связи с Днем государственной независимости (ВИДЕО)
Общество 16 октября 12:11
Российская компания: Строительство завода в Узбекистане оправдано географически (Эксклюзив)
Бизнес 10 октября 18:15
Азербайджанский дирижер открыл сезон c легендарной пианисткой в Турции
Культура 7 октября 13:02
В Азербайджане завершена реализация твиннинг-проекта ЕС в сфере занятости
Общество 3 октября 14:34
Лента новостей
Минсельхоз Азербайджана заключил контракт на строительство сортировочно-испытательного пункта
Бизнес 13:17
Завтра в Баку без осадков, утром местами слабый туман
Общество 13:15
США направят экспертов для консультирования Узбекистана по бюджету и госдолгу
Финансы 13:14
Турция и Россия выступают с единой позиции в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 13:12
Названы имена наставников вокального телепроекта "SƏS uşaqlar"
Культура 13:10
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:09
МИД Азербайджана об участии Армении в саммите Движения неприсоединения в Баку
Политика 13:07
Говхар Бахшалиева: Определенные силы любыми путями пытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане
Политика 13:07
Сегодня на Каспии произошло второе за день землетрясение
Происшествия 13:03