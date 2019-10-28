В Баку появится веселый эльф

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя приступил к работе над новым детским спектаклем "Şən Elf və cadugər" (Веселый эльф и колдунья) по мотивам английских сказок, сообщили Trend Life в театре.

Режиссер-постановщик спектакля – Айла Османова, художник-постановщик – Ниса Галамова, музыкальное оформление – Заур Рашидов, пластическое решение – Джейхун Дадашев. В спектакле заняты - Сабина Мамедова, Тахмина Мамедова, Хокума Рагимзаде, Нурана Гусейнова, Илаха Амирханова, Нурлан Сулейманлы и Имран Гурбанов.

"Веселый Эльф и колдунья" – увлекательная история о добром и веселом эльфе, который попадается на уловки злой колдуньи. Эльфу придется пройти через вереницу испытаний и множество приключений.

Постановка будет представлена в декабре текущего года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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