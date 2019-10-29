Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)

29 октября 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!" – этот веселый, яркий и полный приключений спектакль был представлен юным бакинским зрителям на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку, сообщает Trend Life.

Компания "Анимаккорд" представила в Баку лицензионную постановку от создателей анимационного хита "Маша и Медведь".

"Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!" – увлекательное и интерактивное представление для всей семьи с любимыми персонажами, эффектными ростовыми куклами, яркими декорациями, цирковыми, танцевальными и песенными номерами подарило массу ярких эмоций бакинским зрителям.

Зрители стали свидетелями занимательного сюжета: Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю.

Спектакль поставлен профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами, он сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители были полноценными участниками действа. Публика с нескрываемым восторгом наблюдали за приключениями героев. Зрители старались вместе с героями постановки найти пропажу, и того, кто же строит им козни. Ну а когда детективная история была в итоге распутана публика громко рукоплескала любимым героям.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
  • Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
Новости по теме
В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов
Культура 24 октября 14:51
Увлекательное путешествие по сказочным Вселенным в Баку (ВИДЕО)
Культура 22 октября 12:13
Сказочное путешествие с любимыми мультгероями в Баку
Культура 1 октября 13:37
В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
Культура 24 сентября 19:04
«Азербайджан выбирает Samsung» - новый масштабный проект от Samsung при поддержке Фонда Nargis
Общество 4 сентября 10:00
На участие в Международном фестивале ANİMAFİLM в Баку поступили заявки из 50 стран
Культура 12 августа 16:07
Лента новостей
Газахский цементный завод озвучил планы по объемам производства на начало 2020 года
Бизнес 15:22
Equinor о реактивации буровой установки «Деде Горгуд»
Энергетика 15:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Агдашском районе
Политика 15:18
МИД: Только правительство Азербайджана является гарантом безопасности всего населения страны
Нагорно-карабахский конфликт 15:16
В Баку проходит мероприятие, организованное компанией BP
Энергетика 15:11
В Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования (ФOTO)
Общество 15:09
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения Агдаша
Политика 15:05
Данные по производству креветок в иранской провинции Хормузган за последние три месяца
Экономика 15:00
Турция доказала всему миру свою решимость в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 14:55