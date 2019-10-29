Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!" – этот веселый, яркий и полный приключений спектакль был представлен юным бакинским зрителям на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку, сообщает Trend Life.

Компания "Анимаккорд" представила в Баку лицензионную постановку от создателей анимационного хита "Маша и Медведь".

"Маша и Медведь. Очень детективная история. Да-Да!" – увлекательное и интерактивное представление для всей семьи с любимыми персонажами, эффектными ростовыми куклами, яркими декорациями, цирковыми, танцевальными и песенными номерами подарило массу ярких эмоций бакинским зрителям.

Зрители стали свидетелями занимательного сюжета: Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к празднику. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают все лакомства со стола и даже холодильник… Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю.

Спектакль поставлен профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами, он сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители были полноценными участниками действа. Публика с нескрываемым восторгом наблюдали за приключениями героев. Зрители старались вместе с героями постановки найти пропажу, и того, кто же строит им козни. Ну а когда детективная история была в итоге распутана публика громко рукоплескала любимым героям.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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