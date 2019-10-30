Сельская честь в Баку - супруг обещает жестоко отомстить

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 9 ноября пройдет показ спектакля "Сельская честь" Пьетро Масканьи, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль "Сельская честь" в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета впервые был поставлен немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией Керссенброк в 2015 году и с тех пор вызывает большой интерес любителей оперного искусства и собирает большую зрительскую аудиторию.

В этот раз дирижировать оперой приглашена художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброк, долгие годы активно сотрудничающая с Азербайджанским театром оперы и балета.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра - народный артист Азербайджана Самир Джафаров (партия Туридду), заслуженные артисты Афаг Аббасова (партия Сантуццы), Сабина Вахабзаде (партия Лючии), солисты Нина Макарова (партия Лолы) и Талех Яхъяев (партия Альфио).

Хормейстер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Сюжет оперы: Сантуцца полюбила своего односельчанина Туридду, и поверив его обещаниям жениться, связала с ним свою судьбу. Раньше Туридду был помолвлен с красавицей Лолой, которая не дождавшись его с военной службы, вышла замуж за богатого возницу Альфио. И стоило Лоле пококетничать с Туридду, как в нем вновь пробудилось старое чувство, и он позабыл о Сантуцце. Сантуццу мучают обида и ревность и она раскрывает Альфио тайну измены его жены. Супруг обещает жестоко отомстить Туридду...

(Автор: Джани Бабаева)

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