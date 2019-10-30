Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)

30 октября 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ В Киноцентре "Низами" в Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, известного режиссера Аждара Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Вечер начался с демонстрации документального фильма режиссера Низами Аббасова "Narahat adam". Далее вниманию публики было представлено слайд-шоу, отражающее жизнь и творческую деятельность Ибрагимова.

В своем выступлении на мероприятии директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что у Аждара Ибрагимова богатая творческая деятельность. Аждар Ибрагимов участник Великой Отечественной войны.

После войны поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова). В 1952 году окончил ВГИК. Творческую деятельность начал на Ашхабадской киностудии (ныне - Объединение "Турменфильм" имени Огузхана). С 1953 по 1959 годы работал на Бакинской киностудии (ныне - киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы).

С 1959 по 1962 годы, по направлению министерства культуры СССР, работал во Вьетнаме, основал там киношколу, где преподавал актёрское мастерство и режиссуру. Аждар Ибрагимов внес большой вклад в киноискусство Вьетнама. С 1962 года Ибрагимов работал на киностудии "Мосфильм". Фильмы кинорежиссёра были отмечены призами многочисленных международных и всероссийских кинофестивалей.

Джамиль Гулиев подчеркнул, что Аждар Ибрагимов имеет большие заслуги в развитии азербайджанского кинематографа. Каждый его фильм нашел путь к сердцам зрителей.

В своем выступлении на вечере вдова режиссера Маргарита Малеева отметила, что Аждар Ибрагимов был большой личностью.

Кинооператор, заслуженный работник культуры Рафиг Гамбаров поделился своими воспоминаниями о совместной работе с Аждаром Ибрагимовым. Российский режиссер Борис Бланк рассказал о опыте, который приобрел у народного артиста СССР, подчеркнув, что Аждар Ибрагимов очень ответственно относился к работе.

Отметим, что Аждар Ибрагимов (29 апреля 1919 год, Ашхабад - 20 сентября 1993 год, Москва) - советский, российский, азербайджанский и туркменский кинорежиссёр, актёр, сценарист, педагог, литератор, народный артист СССР

Аждар Ибрагимов является режиссером таких фильмов как "Двое из одного квартала", "Её большое сердце", "Звёзды не гаснут", "Дела сердечные", "Любовь моя, печаль моя", "Неудобный человек" и других.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
  • Его большое сердце – вспоминая Аждара Ибрагимова (ФОТО)
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