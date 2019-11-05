"Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)

5 ноября 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Шекинском государственном драматическом театре приступили к репетициям спектакля по пьесе "Севиль" по мотивам одноименной драмы видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Постановка спектакля приурочена к 120-летию Джафара Джаббарлы. Режиссер-постановщик – Орхан Гамидли, художник по костюмам – Сахиб Ахмедов, композитор – Фирудин Аллахверди, постановщик танцев – Чингиз Новрузалиев. В ролях – заслуженные артисты Ханлар Гашимзаде, Акиф Юсифов, Рагим Годжаев, актеры Парвиз Исмаилов, Фарагим Фаталиев, Лала Мамед, Арзу Мустафаева, Назиля Имамгусейнова и Айсун Мустафазаде. Главную роль в постановке – образ Севиль воплотит молодая актриса Зюмрюд Алиева, для нее это будет дебютом.

Сюжет пьесы: Балаш, добившись положения в обществе, усвоил внешний "европейский лоск", но по существу так и остался невеждой и мещанином. В простой любящей жене Севиль его отталкивает отсутствие "светскости". Балаш видит свой идеал в мещанке Дильбер, которая в Париже окончила курсы маникюра и считающейся "светской львицей".

По наущению Дильбер Балаш выгоняет Севиль из дома и разлучает её с маленьким сыном Гюндюзом. Однако, Севиль твердо идет к намеченной цели - получив образование в Москве, счастливая Севиль возвращается в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
  • "Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
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