Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)

14 ноября 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские анимационные фильмы продемонстрированы на Международном фестивале анимационных фильмов "StopTrik", проведенном в польском городе Лодзь, сообщили Trend Lİfe в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Перед демонстрацией азербайджанских анимационных фильмов директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM Рашид Агамалыев рассказал участникам мероприятия об истории отечественного анимационного искусства.

Представитель посольства Азербайджана в Польше Садиг Бабаев в своем выступлении отметил, что анимационные фильмы, показанные в рамках фестиваля "StopTrik" вызвали большой интерес у зрителей, и что сам фестиваль является площадкой для обмена опытом.

Представленные на фестивале азербайджанские анимационные фильмы – "Cırtdan" ("Джыртдан"), "Tıq-tıq xanım" (Тыг-тыг ханым"), "Cırtdan nəhəng" ("Про Джыртдана-великана"), "İthaf" ("Посвящение") и другие были встречены публикой с большим интересом.

Отметим, что в рамках мероприятия на специальном стенде были представлены более 60-ти книг и других печатных материалов об истории, культуре Азербайджана, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)
  • Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)
  • Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)
  • Азербайджанские мультфильмы показали в Польше (ФОТО)
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