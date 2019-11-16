Азербайджанская певица удостоена премии СНГ "Содружество дебютов"

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Афаг Аббасова-Будагова стала лауреатом молодежной премии СНГ "Содружество дебютов", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Лауреатами молодежной премии СНГ "Содружество дебютов" стали восемь деятелей культуры стран Содружества, чьи творческие достижения стали заметным вкладом в развитие и популяризацию разных видов искусства. Премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры.

Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в 2008 году.

Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма.

Торжественная церемония вручения наград обладателям премии состоится 9 декабря в культурной столице СНГ-2019 городе Бресте.

(Автор: Джани Бабаева)

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