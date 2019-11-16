Тихий стук в дверь и … "Боже, какая же вы красавица!" - Ирина Муравьева и Людмила Полякова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 16 и 17 ноября состоятся гастроли Государственного академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, сообщает Trend Life.

На пресс-конференции известные российские актеры поделились своими впечатлениями от визита в Баку и рассказали о спектакле "Женитьба".

Народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский отметил, что при упоминании Малого театра у каждого артиста или режиссера начинается божественный трепет.

"Малый театр – это нечто краеугольное, то что-то неподверженное изменениям. Малый театр для русского театра – это, наверное, сердце. Малый театр всегда держался и держится на великих актерах, и счастлив, что могу приветствовать в Баку Ирину Муравьеву, Людмилу Полякову, а также молодую актрису Карину Саханенко", - сказал Шаровский.

Советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин подчеркнул, что программа культурных обменов между двумя странами в последние годы стала очень насыщенной и содержательной. Отношения России и Азербайджана в области культуры динамично развиваются.

"На самом деле с большим удовольствием всегда приезжаем в Баку, и для нас это очень "вкусные" гастроли. Баку - прекрасный, гостеприимный город, здесь очень хорошая публика, которая замечательно нас встречает. Со своей стороны хотела бы пригласить Азербайджанский государственный академический русский драматический театр в Москву. Мы с удовольствием предоставим для этого нашу основную сцену, которая сейчас открыта после реконструкции и укомплектована самыми современными техническими достижениями. Будем рады видеть!", - сказала директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.

Заместитель директора театра Ильхам Мамедов ответил, что в следующем году Русдраме исполняется 100 лет: "Мы готовы к вам приехать, выступим с большим удовольствием".

Генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России Елена Булукова сказала, что Малый театр приехал в Баку по программе "Большие гастроли" и рассказала о реализованных проектах.

Народная артистка России Людмила Полякова рассказала, что впервые приехала в Баку, и считает этот визит подарком судьбы.

"К моему большому сожалению, ранее не была в Баку, это мой первый визит. Для меня подарок судьбы, что приехала в Азербайджан! Сегодня произошла такая трогательная история… Раздался тихий, робкий стук в дверь, я открыла, а там стоит горничная и говорит: "Боже, какая же вы красавица!". И это было так сказано, у меня появилось такое приятное ощущение. Я подумала, что ничего не исчезает. Мы же действительно были как одна семья, и остались наши теплые, совершено прекрасные связи. Были наши общие фильмы, ваши прекрасные артисты, которых мы обожали - Муслим Магомаев, без которого мы нашу жизнь вообще не предоставляем, изумительный Полад Бюльбюльоглу", - сказала Людмила Полякова и отметила, что театр представит бакинской публике потрясающий и феноменальный спектакль.

"Я была в Баку много раз. Всегда говорю, что здесь доброжелательные, красивые люди, одетые со вкусом. Баку - европейский город. В прошлом году была здесь, так что всегда приезжаю с большим удовольствием. Очень хочется, чтобы бакинскому зрителю понравился наш спектакль, но как ваше сердце отзовется – посмотрим…", - сказала народная артистка России Ирина Муравьева.

"В Баку я почувствовала себя очень хорошо и комфортно. Всего второй день здесь, но в большом восторге! Мы вчера пошли с актерами в ресторан, и даже официант хотел, чтобы мы почувствовали себя уютно, полюбили то место, где мы находимся, еду, которую пробуем. Мне кажется, ваша нация направлена на то, чтобы дарить любовь. Поэтому я хотела бы всех поблагодарить за такое теплое отношение. Я чувствую вашу любовь и это будет отражено на сцене!", - добавила актриса Карина Саханенко.

(Автор: Джани Бабаева)

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