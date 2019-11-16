Микс из джаза, танго и классики в Баку

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт известных музыкантов Майкла Гуттмана (скрипка) и Ольги Домниной (фортепиано), организованный министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Майкл Гуттман – известный скрипач, дирижер и музыкальный директор Брюссельского камерного оркестра. Европейская пресса назвала его "Шагалом среди скрипачей". Ему присуще удивительное богатство и глубина звука. Майкл Гуттман играет на скрипке Гварнери дель Джезу 1730 года, которая принадлежала итальянскому композитору Джиованни Батиста Виотти.

Известная российская пианистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, а также Лондонской Королевской академии музыки Ольга Домнина, является лауреатом многих международных конкурсов. Наряду с соло-концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах.

На концерте Гуттмана и Домниной бакинская публика насладилась необычным сочетанием жанров и стилей, где виртуозные музыканты представили микс из джаза, танго и классики. На вечере прозвучали соната № 1 Людвига ван Бетховена, соната № 3 Иоганнеса Брамса, произведения Бенджамина Бриттена, Кароля Шимановского, Астора Пьяццолла. Концерт был встречен овациями.



Майкл Гуттман сказал, что Баку стал родным для него городом, потому что это уже третий его визит сюда. Скрипач рассказал о своем участие на Габалинском международном музыкальном фестивале и Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку, отметив, что очень рад выступлению на такой прекрасной сцене в Центре мугама.

Ольга Домнина подчеркнула, что каждый раз приезжая в Азербайджан, её наполняет чувство радости, источником которой является любовь к нашей стране.

Следует отметить, что проект "Жемчужины классической музыки" - один из проектов Международного центра мугама, направленных на пропаганду и развитие образцов культурного наследия, который пользуется большим интересом среди любителей классической музыки и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию. В рамках проекта проводятся вечера, в которых можно насладиться лучшими образцами классической музыки, произведениями известных композиторов в прекрасном исполнении знаменитых музыкантов.

В декабре текущего года, в рамках проекта "Жемчужины классической музыки", на сцене Центра мугама с концертной программой под названием "Экология семи нот" выступит профессор Барселонской академии музыки, пианист-виртуоз, композитор Сеня Сон.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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