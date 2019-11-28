В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

28 ноября 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Медиа компания "EMEDIA GROUP" объявила о проведении художественной выставки, посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life. В связи с этим в Баку состоялась пресс-конференция, на которой было рассказано о целях и задачах экспозиции.

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Председатель "EMEDIA GROUP" Эльшан Алиев, отметил что выставка "Xocalı Tarixin Qan Yaddaşı" пройдет в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", которая стартовала в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Эльшан Алиев рассказал, что с 3 февраля выставка будет представлена в регионах Азербайджана, а затем работы будут экспонированы в столице, также планируется демонстрировать выставку за пределами страны.

Художники, желающие принять участие в выставке, должны пройти регистрацию до 10 декабря текущего года. Работы, отражающие заданную тему, должны быть представлены до 28 января.

В своих выступлениях координатор проекта, художница Улькер Абульфат, правовед Фарид Микаилов, народный художник Азербайджана Сакит Мамедов и другие, отметили важное значение выставки.

Было подчёркнуто, что задача экспозиции – показать, что Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт, что это чудовищное злодеяние не только против Азербайджана, но и против всего человечества.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
  • В Азербайджане объявлено о реализации большого проекта, посвященного Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
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