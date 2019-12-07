Издательский дом Nargis представил Gingerbread City – сладкое чудо в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане издательский дом Nargis представил Gingerbread City – город в миниатюре, возведенный из имбирных пряников с глазурью, сообщает Trend Life. Выставка пряничного города представлена на первом этаже торгового центра Port Baku Mall.

Мероприятие посетили главный редактор журнала "Nargis" Ульвия Махмудова, деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В городке расположились миниатюрные версии главных достопримечательностей Баку, в том числе Центр Гейдара Алиева, ворота Гоша Гала, Flame Towers, Девичья башня, Колесо обозрения, телебашня, Азербайджанский национальный музей ковра, а также небольшие дома, карусель, самолет и даже корабль из пряного теста.

Пряничный городок вызвал большой интерес у посетителей выставки, гости с нескрываемым восторгом рассматривали каждое пряничное здание, поражаясь и восхищаясь создателями этого сладкого чуда. Скоро Новый год, и конечно, пряничный город был погружен в праздничную атмосферу - здания окутал снег, на улицах Gingerbread City появились наряженные красавицы елки, а пряничные человечки разгуливали по улочкам своего города в поисках новогодних подарков. Пряничная строительная индустрия в миниатюрном Баку создала ту же социальную инфраструктуру, что есть в действительности, вплоть до ярко освещенных игрушечных магазинов и крошечных кондитерских, чтобы пряничные человечки тоже могли приобрести подарки к Новому году. Сахарные улицы можно свободно фотографировать, а вот близко приближаться не рекомендуется во избежание соблазна откусить кусочек. Искусные кулинары создали из пряничного теста настоящие сладкие архитектурные шедевры, которые дарят ощущение чуда.

Отметим, что автор идеи и руководитель данного проекта - главный редактор журнала "Nargis" Ульвия Махмудова, дизайнер проекта – Рашад Алекперов, оформление макета и техническая поддержка - Dekor Gallery, исполнение проекта и художественное оформление – Le Plaisir, менеджер проекта – Нигяр Гяхраманова, куратор проекта – Севиндж Гасанова.

По словам дизайнера проекта, известного азербайджанского художника Рашада Алекперова пряничный город дарит всем посетителям выставки атмосферу праздника и счастливого детства.

"Работать над реализацией проекта мне было очень интересно. Конечно, хотелось скорее увидеть конечный результат, думаю, итог у нас получился хороший. Вначале при работе над созданием пряничного города был подготовлен эскиз, затем - создан макет, а уже потом к работе подключились кондитеры. В процессе работы вносились изменения, добавлялись новые детали. Думаю, что как для всех, так и для меня - Gingerbread City, это что-то новое, с интересной идеей и композицией", - сказал Рашад Алекперов.

Отметим, что издательский дом Nargis при поддержке Formula 1, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Chenot Palace Hotel, Qafqaz Tufandag Mountain Resort Hotel, Bee Goddess, Caspian International Hospital, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), iTicket, Berg, 150 Bar&Grill, Ay Qonshu, Bank Respublika, Coca-Cola, Etage Celebrity point by Elnur Hasanov, Pasha Travel, Elux Events Hall, Le Plaisir, "Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната" (ААПЭГ), ANC GROUP MMC – супермаркет Rahat, "Центр бесплодия Айтан Сафаровой", "Холодные руки, горячее сердце", Port Baku Mall и Gazelli House Baku пригласил лучших кондитеров и дизайнеров города создать сладкий мегаполис из пряничного теста, лакрицы, карамели и зефира.

На выставке вниманию публики также был представлен видеоролик о том, как создавался пряничный город.

Выставка открыта до 13 января, время посещения – 10.00 -22.00. Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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