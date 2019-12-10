Перевернуть привычное представление - Магия музыки в Баку

10 декабря 2019 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков в Баку 14 декабря состоится музыкальный вечер под названием "The Magic of Music" (Магия музыки), сообщили Trend Life в НПО Arts Council Azerbaijan.

В программе выступит Камерный оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением Джавада Тагизаде.

На вечере будет представлен новый концерт неоклассической музыки молодого российского композитора Оксаны Велиевой.

Творчество Велиевой переворачивает привычные представления о классической музыке. Ее композиции трогают без слов, никого не оставляя равнодушным. Это лиричные и изящные пьесы для фортепиано, струнных и духовых инструментов. В своей музыке молодой композитор гармонично сочетает дух классики и современные тенденции.

Генеральный продюсер проекта - Джейхун Али.

(Автор: Джани Бабаева)

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