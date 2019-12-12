Золото Нации - театр "Гюнай" привез из России множество наград (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского театра с успехом представил Азербайджан на Международном фестивале-конкурсе "Золото Нации" в России, сообщили в пресс-службе театра. Конкурс проходил в Подмосковье на Базе отдыха Управление делами президента Российской Федерации.

Членами жюри фестиваля-конкурса были видные деятели искусств России, профессора, преподаватели вузов.

Детский театр-студия "Гюнай" достойно представил Азербайджан, с блеском выступив на этом престижном фестивале-конкурсе. Спектакль "Насими", поставленный театром-студией в честь 650-летия великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, был тепло принят зрителями, а компетентное жюри удостоило данный спектакль звания лауреата I степени.

Второй спектакль, показанный на фестивале театром – "Золотой ключик", также был удостоен звания лауреата I степени.

Театр "Гюнай" также выступил с отдельными номерами во всех номинациях и завоевал множество наград. В соло номинации "Художественное слово" звание лауреатов I степени завоевали – Вероника Бахолдина, Иван Телегин, Лейла Муршудова; лауреатов II степени – Теймур Тагиев, Лейла Алиева, Нигяр Мамедли, Лейла Муршудова и Тамерлан Ярмамедов; лауреатов III степени – Теймур Нуруллазаде и Марьям Ибрагимова.

В номинации "Инструментальное исполнение" звание лауреата III степени завоевала Маниса Багирова (кяманча). В номинации "Вокал" звание лауреатов I степени завоевали Тунджай Гамидли, а также дуэт сестёр Айлин и Назрин Гусейнли; лауреатов II степени –Азиза Магеррамова и Мишель Магомедова.

В номинации "Хореография" (ансамбль) театр "Гюнай" стал лауреатом II степени за "Турецкий танец" и лауреатом III степени за танец "Поварята". В номинации "Хореография" (соло) звание лауреата I степени завоевала Зарифа Джафарова.

Детский театр-студия "Гюнай" участвовал в фестивале в составе 21 юного актёра. Руководителем, режиссёром, сценаристом и музыкальным оформителем театра является Лариса Тарусова, хореографом – Гюняш Талыбова.

(Автор: Джани Бабаева)

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