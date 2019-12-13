В Баку состоится концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира

13 декабря 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 18 декабря в 19.00 состоится концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе выступят учащиеся средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Юные музыканты представят публике интересную музыкальную программу, в которой прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Государственной филармонии прошел вечер, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Культура 11 декабря 16:34
Перевернуть привычное представление - Магия музыки в Баку
Культура 10 декабря 09:14
В России обстреляли автомобиль популярных рэперов HammAli & Navai
Звёздный мир 9 декабря 18:52
Молодежь Баку и народные инструменты в развитии духовного мира
Культура 6 декабря 16:21
Просветлённая ночь в бакинской филармонии
Культура 4 декабря 13:13
В Баку Алексей Чумаков решил помирить влюбленную пару (ФОТО)
Культура 3 декабря 09:54
Лента новостей
Существенно снизилась доля хлопка в экспорте сельхозпродукции Узбекистана
Бизнес 10:52
Обнародованы объемы экспорта стали из Турции в Таджикистан
Турция 10:45
Страны ГУАМ усиливают сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора
Грузия 10:42
Турция назначила вознаграждение за поимку Мухаммада Дахлана
Турция 10:37
Азербайджан уделяет большое внимание женскому предпринимательству
Бизнес 10:34
Нефть дорожает на ослаблении торговых опасений
Энергетика 10:29
Десятый аншлаговый концерт EMINа в Москве (ФОТО)
Культура 10:14
Ашхабад и Бишкек ведут переговоры об открытии прямого авиарейса
Транспорт 10:01
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 13 декабря
Финансы 09:48