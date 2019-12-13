В Баку состоится концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 18 декабря в 19.00 состоится концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе выступят учащиеся средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Юные музыканты представят публике интересную музыкальную программу, в которой прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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(Автор: Джани Бабаева)

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