В Баку выступит Принцесса европейского джаза (ВИДЕО)

13 декабря 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане и всего один день, только на сцене Международного центра мугама, 16 декабря в 20.00, сообщает Trend Life. В своем видеообращении Сибель Косе приглашает бакинцев и гостей города на вечер джаза.

Это будет джаз с пряным послевкусием этники. В лучших традициях исполнительского искусства турецкой джаз-дивы Сибель Косе, голос которой завораживает - яркий, самобытный, чувственный - и затрагивает все ноты души.

Сибель Косе по манере исполнения сравнивают с вокалом знаменитой Эллы Фицджеральд и называют Принцессой европейского джаза.

В 18 лет начала джазовую карьеру в качестве певицы. В 23 стала обладательницей главного приза Международного конкурса джазовых вокалистов в Польше. Турчанка принимала участие во многих мировых джазовых фестивалях во Франции, Польше, Турции и других странах. Сотрудничала с таким мэтром турецкого джаза как Туна Отенель, выступала вместе со Слайдом Хэмптоном, Жан-Лу Лоньоном и Рики Фордом. А Париж какое-то время даже был ее родным домом.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку выступит Принцесса европейского джаза (ВИДЕО)
  • В Баку выступит Принцесса европейского джаза (ВИДЕО)
  • В Баку выступит Принцесса европейского джаза (ВИДЕО)
  • В Баку выступит Принцесса европейского джаза (ВИДЕО)
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