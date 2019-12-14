Восток-Запад, две кисти, две судьбы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку, в рамках проекта "Беседы об искусстве", состоялась встреча почитателей творчества двух ярких и самобытных художниц ХХ столетия Марал Рахманзаде и Зинаиды Серебряковой, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Мероприятие прошло под названием "Восток-Запад, две кисти, две судьбы".

Его участники ознакомились с историей творчества и его влияния на судьбы этих удивительных женщин-художниц на фоне значительных событий эпохи. Как они жили и творили, как справлялись с жизненными вызовами. Культуролог Елена Гасанова интересно рассказала о схожести характеров художниц и различиях в их творчестве.

Марал Рахманзаде родилась 23 июля 1916 года в Баку. В 1933 году она окончила Азербайджанское художественное училище, затем продолжила образование в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (1934-1940 годы). Рахманзаде принадлежат большие заслуги в развитии современной национальной школы живописи. Созданные автором в 80-х годах прошлого столетия серия автолитографий под названием "У нас на Каспии", полотна "Нахчыван", "Моя родина", "Мой Азербайджан" и другие работы являются олицетворением ее безграничной любви к Родине. В то же время многие произведения Марал Рахманзаде посвящены женским образам, среди них - "Азербайджанские женщины-ашуги и поэтессы", "Мои сестры", "Женщины Азербайджана". Работы художницы успешно демонстрировались в известных музеях, художественных галереях и выставочных залах не только в Азербайджане, но и за пределами страны. Марал Рахманзаде скончалась 16 марта 2008 года.

Зинаида Серебрякова (1884 - 1967 годы) - русская художница, участница объединения "Мир искусства", одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Со времен ученичества она старалась выразить свою любовь к красоте мира. Её ранние работы - "Крестьянская девушка" и "Сад в цвету" - рассказывают о поисках и остром ощущении красоты русской земли. Широкую известность принёс Серебряковой автопортрет, впервые показанный на большой выставке "Мир искусства" в 1910 году. В 1914-1917 годах творчество Зинаиды Серебряковой переживало период расцвета. В эти годы она пишет серию картин на темы народной жизни, крестьянской работы и русской деревни, которая была так близка её сердцу. Осенью 1924 года Серебрякова поехала в Париж, получив заказ на большое декоративное панно. Вернуться ей не удалось, и она оказалась оторванной от Родины и детей. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в Париже в возрасте 82 лет.

Отметим, что мероприятия в рамках проекта "Беседы об искусстве" проводятся регулярно для широкого круга участников, интересующихся искусством.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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