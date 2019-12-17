Прекрасные соловьи Карабаха Гадира Рустамова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках проекта Международного центра мугама “Unudulmayanlar” (“Незабываемые”) состоялся вечер памяти народного артиста, ханенде Гадира Рустамова (20.11.1935 – 14.12. 2011) , сообщает Trend Life.

На открытии были представлены видеокадры исполнения ханенде, самая известная в его исполнении народная песня "Sona bülbüllər" (Прекрасные соловьи).

Ведущий мероприятия, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы рассказал о жизни и творчестве ханенде, которому посвящено более 300 стихов, написанных известными азербайджанскими поэтами и прочитал отрывок из стихотворения народного артиста Бахтияра Вахабзаде. Ведущий отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев считал Гадира Рустамова одним из известных представителей Карабахской певческой школы, достойным продолжателем великих мастеров мугама, знатоком азербайджанской народной музыки, покорившим сердца и запечатлевшимся в памяти многих, вписавшего свое имя в историю национального искусства.

"Покоряющий слушателей голос исполнителя имел особый тембр, обладал необычной гармонией. В его прекрасном голосе ощущались тоска по Карабаху, нежность, скорбь, вся палитра эмоций", - сказал Гюльгусейн Кязымлы.

На вечере своими воспоминаниями о Гадире Рустамове поделились писатель Агиль Аббас, народный артист Рамиз Гулиев, поэты Рамиз Мамедзаде, Юсиф Савалан. Рамиз Гулиев рассказал о фильме “Üzeyir ömrü və ya Uzun ömrün akkordları“, автором и режиссером которого является народный писатель Анар Рзаев. Отметим, что в этом фильме Рамиз Гулиев снимался вместе с незабываемым ханенде, где он создал образ известного тариста Гурбана Пиримова, а Гадир Рустамов создал образ выдающегося Джаббара Гаръягдыоглы. Были также показаны кадры из этого фильма.

На вечере в исполнении заслуженных артистов Джабира Абдуллаева, Сeвиндж Сарыевой, Илькина Ахмедова, Фируза Сехавета, а также Эльяра Мамедова и Агакерима Нафиз прозвучали мугамы и народные песни из репертуара Гадира Рустамова. Выступление прошло в сопровождение инструментального ансамбля “Buta” под руководством тариста Ровшана Гурбанова.

В завершении вечера от имени членов семьи Гадира Рустамова выступил сын ханенде Мехти Рустамов, который отметил, что государство всегда высоко ценило деятельность ханенде, и выразил благодарность организаторам мероприятия.

Цель проекта “Unudulmayanlar” - реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

(Автор: Вугар Иманов)

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