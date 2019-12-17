В Баку пройдет вечер уроженца города Шуша, исполнителя мугама Абульфата Алиева

17 декабря 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Очередное мероприятие проекта “Unudulmayanlar” (Незабываемые) Международного центра мугама посвящено народному артисту, ханенде Абульфату Алиеву, сообщает Trend Life. Вечер пройдет 20 декабря в 19:00.

Среди выдающихся деятелей, которыми одарила нас колыбельная азербайджанской культуры - Шуша, особое место занимает Абульфат Алиев. Опираясь на традиции Хана Шушинского, Сеида Шушинского, Мусы Шушинского, он выработал свой оригинальный стиль исполнения мугамов и теснифов. Отличался голосом красивого тембра, необычайной ритмической чуткостью и мастерской игрой на гавале. Помимо исполнения мугамов и народных песен, он прекрасно исполнял оперные арии. Ханенде мастерски исполнял партию Меджнуна в опере «Лейли и Меджнун».
Цель проекта “Unudulmayanlar” - реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.
Билеты на концерт можно приобрести в iTiket.az и в кассах города. Подробную информацию можно получить на страницах Международного центра мугама в Facebook и İnstagram

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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