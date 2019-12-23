Artists in the World Events - краски Азербайджана в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских художников представлены на международной выставке в галерее "Art gallery Rome" в Риме (Италия), сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Экспозиция организована в рамках проекта "Artists in the World Events", на ней свои работы представили художники из Италии, Азербайджана, Швеции, Турции и Японии.

Азербайджан на выставке представляли - Рена Амрахова, Айсель Миргасымова, Лейла Алиева, Нихад Алиев, Лейлифяр Мусеибова, Эльнара Сафарова, Айла Инсанова, Айсель Амирова, Нармина Велиева, Лейли Мусаева и Асмер Нариманбекова.

На открытии экспозиции выступила итальянский искусствовед Джузеппина Пекораро, которая сказала много теплых слов в адрес творчества азербайджанских художников. Всем участникам были вручены дипломы.

(Автор: Джани Бабаева)

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