Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)

24 декабря 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Детского театра-студии "Гюнай" Бакинского детского театра представил в Союзе театральных деятелей Азербайджана премьеру спектакля "Насими", посвященного 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Среди гостей мероприятия - руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, доктор филологических наук, профессор, проректор Бакинского славянского университета Рафиг Новрузов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусству Рафиг Гашанлы.

Спектакль был очень тепло принят зрителями. Интересно, что образ Насими воплотила юная актриса Лейла Муршудова. Фатму сыграла Олеся Аксёнова, Амира Тимуры - Тамерлан Ярмамедов.

Первый показ спектакля "Насими" прошёл на Международном фестивале-конкурсе "Золото нации" в Москве, в начале декабре 2019 года, где был высоко оценён театральными деятелями России и удостоен звания лауреата первой степени. На этом конкурсе юные артисты театра-студии "Гюнай" завоевали также звание лауреата первой степени за спектакль "Золотой ключик" и множество наград различных степеней в сольных и групповых номинациях - "Вокал", "Художественное слово", "Инструментальное исполнение", "Хореография". В общей сложности театр "Гюнай" завоевал на этом фестивале 20 дипломов лауреатов.

Режиссёр, сценарист и музыкальный оформитель - руководитель театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова, хореограф – Гюняш Талыбова.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
  • Из Москвы в Баку привезли золото нации, или Девочка в образе Насими (ФОТО)
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