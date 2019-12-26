Книга азербайджанского писателя попала в рейтинг Forbes

26 декабря 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российская версия журнала Forbes включила книгу азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет" в рейтинг 12 самых продаваемых романов 2019, сообщает Trend Life.

На первой строчке рейтинга роман "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса, вторую позицию занимает "Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади" Дины Рубиной, на третьей строчке роман норвежского писателя Ю Несбе "Нож".

Роман Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет" занял девятую позицию в рейтинге. На сайте отмечено, что дата выхода романа - 4 июня 2019 года, было продано - 41 300 экземпляров, а также 1109 электронных книг в "ЛитРес".

"Дом, в котором горит свет" - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя. Написанная в эпистолярном жанре, эта книга соткана из откровенных, лучезарных и грустных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой она даже не знакома. Книга состоит из писем главной героини Ани. Она пишет их своей внучке Флоре, но так и не отправляет. В них она размышляет о прожитой жизни, о любви и делится переживаниями. Через своих героев Сафарли пытается раскрыть само понятие любви - чувства многогранного и глубокого, а, кроме того, говорит, что неправильной любви не существует, как не существует некрасивых цветов. Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг, порой с одним крылом.

Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви.

Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "литературным открытием 2008 года" и "молодежным Орханом Памуком". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева )

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