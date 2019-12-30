Успех азербайджанского проекта "Gənclərə dəstək" в Грузии (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Молодые азербайджанские музыканты приняли участие в IX Международном рождественском фестивале дружбы, который прошел в Тбилиси, в зеркальном зале Союза композиторов Грузии, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Мероприятие было организовано в рамках проекта Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) и при поддержке Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония".

"Одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Он создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур.

Необходимо и в дальнейшем развивать культурные связи между Грузией и Азербайджаном", - отметил директор филармонии, народный артист, профессор Мурад Адыгезалзаде.

Наряду с грузинскими исполнителями в концерте приняли участие молодые азербайджанские музыканты - пианисты Наргиз Алиева, Зюмруд Ализаде, Мехин Залыева, Айла Зейналова, скрипачи Зеррин Алиева, Исрафил Ализаде, Сура Руфат и Шамс Агазаде, исполнительница на каноне Натаван Гасанова и исполнитель на таре Неймат Мурсалов, а также вокалисты Джалал Керимов (баритон) и Сенур Ахадов (тенор).

На вечере прозвучали сочинения композиторов Севиндж Алиевой, Вафы Багирзаде, Лалы Ахмедовой, Керема Акперова, Айсель Алиханлы, Вугара Мамедзаде, Сары Хатун Гулузаде, Илахи Исрафиловой, Ниджата Ахмедзаде, Дениз Шарифовой, Айсель Азизовой, Орхана Лятифзаде и Аги Алиева.

Фестиваль дружбы позволил его участникам представить культуру своей страны на международном уровне и познакомиться с национальной культурой других стран.

Приятным дополнением явились памятные подарки, сувениры, которые были приготовлены для зрителей и участников от организаторов концерта.

Музыкальными редакторами фестиваля и координаторами концертных программ – были Цицино Бичикашвили (Грузия), Айла Керимова-Закария и Наргиз Алиева.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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