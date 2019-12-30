Аян Мамедли выступила в Австрии

30 декабря 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пианистка Аян Мамедли, проходящая обучение в Консерватории имени Франца Шуберта в Вене (Австрия), приняла участие в концерте студентов этого учебного заведения, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

Аян Мамедли - студентка I курса Консерватории, лауреат международных и республиканских конкурсов, выпускница Одиннадцатилетней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева

Концертная программа была посвящена Новому году, в ней также приняли участие студенты из Австрии, Германии, Франции, Сербии, Турции, Китая, Кореи и других стран.

В программе, представленной в одном из концертных залов Вены, прозвучали сочинения Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена.

Выступление Аян Мамедли было встречено зрителями с большим интересом. Несмотря на то, что Аян является студенткой I курса Консерватории, она продемонстрировала большое исполнительское мастерство.

(Автор: Джани Бабаева)

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