В Баку праздничным концертом отметили Рождество Христово (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел праздничный вечер, посвященное Рождеству Христово, сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, представили религиозных общин, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также Грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и старостильные церкви празднуют 25 декабря (7 января). Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая и протестантские церкви - 25 декабря по григорианскому календарю.

В Азербайджане ежегодно Рождество празднуется православной христианской общиной. На протяжении веков представители различных народов и конфессий живут в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Не случайно, первые христианские храмы на Кавказе появились именно в нашей стране. В Азербайджане никогда не было случаев национально-расовой дискриминации, религиозной нетерпимости. Христиане Азербайджана как и представители других конфессий являются полноправными членами общества, принимают активное участие в его жизни. В стране имеется несколько православных храмов. Одним из приоритетных направлений государственной политики является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости.

(Автор: Вугар Иманов)

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