Странствующие комедианты в Баку. Все идет к убийству...

11 января 2020 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 1 февраля состоится показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей театра. Руководство оперного театра традиционно придерживаясь в своей деятельности практики усиления спектаклей приглашенными звездами оперного и балетного искусства и на сей раз в целях повышения профессионального уровня спектакля пригласило известных оперных грандов.

В этот день оперой будет дирижировать главный дирижер Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов дирижеров Михаил Агрест. Его гастроли с большим успехом проходили в Метрополитен-опера (США), Ковент-Гарден (Великобритания) и во многих видных европейских оперных театрах и концертных залах.

В главной партии Канио выступит солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили. На роль Тонио приглашен солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Сюжет постановки: в итальянскую деревню прибывают странствующие комедианты - хозяин труппы Канио, его жена, Недда и клоуны Тонио и Беппо. Вместе с крестьянами артисты отправляются в таверну, и Тонио, наконец, признается Недде в своей горячей, мучительной любви. Она высмеивает его. Клоуна терзает обида, ведь Недда, столь строгая по отношению к нему, к другим далеко не так сурова. Когда позднее к ней приходит молодой крестьянин Сильвио, она отвечает на его признания счастливым поцелуем. Тонио решает отомстить, он зовет Канио. Супруг бросается на Сильвио, но тот, увернувшись, убегает…

Близится время представления, и комедиантам нужно готовиться к выходу на сцену. Начинается представление, на которое приходит и Сильвио. Спектакль напоминает жизнь комедиантов, и Канио вспоминает о реальных событиях. Ревность застилает его разум, он убивает Недду, а затем и Сильвио, бросившегося на помощь возлюбленной.

(Автор: Джани Бабаева)

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