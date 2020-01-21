Прикоснуться к мировому искусству - знаменитый музыкант из Чехии проведет мастер-классы в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony" (Мир гармонии) пройдут мастер-классы скрипача-виртуоза, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Романа Федчука, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Мастер-классы знаменитого скрипача пройдут 17 и 18 февраля в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Начало занятий - в 09:00.

Напомним, что конкурс "World Harmony" состоится 17-24 февраля при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" и проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

"Такие творческо-методические встречи являются очень важными в воспитании - они дают возможность прикоснуться к мировому исполнительскому искусству, получить новую информацию и лично пообщаться с авторитетными музыкантами", - подчеркивает директор Филармонии, художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде.

Отметим, что Роман Федчук родился в Украине, сейчас живет в Чехии. Он успешно концертирует по всему миру, выступая на лучших сценах Европы и сотрудничая с выдающимися музыкантами.

Федчук также ведет активную педагогическую деятельность, является членом жюри различных чешских и международных конкурсов исполнителей на скрипке.

Он выступает в качестве солиста с таким оркестром, как "Солисты Москвы", оркестрами Сицилийской филармонии, Мюнхенской камерной филармонии, Симфоническим оркестром Grand Forks ND, Симфоническим оркестром Национальной филармонии Республики Молдова и другими, а также в качестве приглашенного концертмейстера оркестра "Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi", Камерного филармонического оркестра "Churaschsische" и "Quintetto da Camera Berlin".

Роман Федчук - частый гость европейских музыкальных фестивалей, включая Международный фестиваль музыки и танца в Убеде (Испания), Музыкальный фестиваль в Москве (Россия), Фестиваль Богемии (Чехия), Летний музыкальный фестиваль в Праге (Чехия), Фестиваль современной музыки (Молдова), Музыкальный фестиваль Olympus Musicus в Праге (Чехия) и многие другие.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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