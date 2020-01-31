Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентации альбома "Изобразительное искусство Азербайджана", изданного Союзом художников Азербайджана совместно с Международной конфедерацией Союзов художников (МКСХ), сообщает Trend Life.

Данный альбом завершает серию "Художники Содружества", которая была приурочена к двадцатилетию МКСХ.

Выступившие на мероприятии директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный художник Фуад Салаев, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев и другие отметили важность подготовки этого альбома.

В альбом "Изобразительное искусство Азербайджана", выпущенный издательством "Галарт", вошли 252 репродукции работ азербайджанских живописцев, графиков и скульпторов.

В альбоме представлено искусство ведущих мастеров Азербайджана. В их произведениях сплетаются национальные художественные традиции и современные веяния мирового изобразительного искусства. И этот путь плодотворен, ведь именно на переосмыслении многовекового опыта национальной культуры основаны новейшие открытия в области формы, образного языка, стилевых решений.

На мероприятии также были представлены альбомы c репродукциями выдающихся азербайджанских художников Саттара Бахлулзаде, Горхмаза Эфендиева, Джавада Мирджавадова и Санана Гурбанова.

В музыкальной части вечера прозвучали джазовые композиции в исполнении пианиста, лауреата международных конкурсов Вюсала Айдемирова.

(Автор: Джани Бабаева)

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