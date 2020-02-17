Синее озеро любви азербайджанца и русской девушки (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ одного из шедевров мирового искусства - балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского с участием звезд российского балета, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Балет "Лебединое озеро" вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства, а многие танцоры с мировым именем гордились тем, что им выпала такая удача – исполнить партию в этом спектакле.

Партию Одетты-Одиллии исполнила прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов Кристина Кретова, а роль принца Зигфрида сыграл наш соотечественник, премьер Академического Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

В спектакле также приняли участие ведущие солисты азербайджанского театра - народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт, Нигяр Алиева-Дадашова, Интигам Мамедов, Лейла Нариманидзе, Самира Мамедова, Сабина Гаджидадаш, Игорь Кузнецов, Динара Ширинова, Юлия Ферштандт, Фаик Губатов и другие. Художественный руководитель - народная артистка Камилла Гусейнова. Дирижер - главный дирижер театра, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

В основу балета легла сказка рыцарской эпохи и фольклорные мотивы. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающих юных влюбленных. По сюжету, чары злого гения действуют днем, но с приходом луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой лебедей. По легенде, слезы матери по похищенной злодеем дочери образовали волшебное «лебединое озеро». Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, то она навсегда останется лебедем. В балете чередуются реальные и фантастические картины. Празднуя своё совершеннолетие в дворцовом парке, принц Зигфрид веселится среди друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой. В лесу, на берегу озера среди девушек-лебедей принц находит Одетту, королеву лебедей с короной на голове. Покорённый её красотой и потрясённый её рассказом о преследованиях злым хозяином озера Ротбартом, Зигфрид клянётся Одетте в вечной любви. На балу в замке, по велению матери Зигфрида, он должен выбрать себе невесту. Самые первые красавицы танцуют перед ним. Происходит чередование национальных танцев: испанского, неаполитанского, венгерского, польского... Однако принц безучастен, пока не появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится Одетта, ей он и отдаёт предпочтение. Поняв, что совершил роковую ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его. Срывая с головы Одетты корону (корона спасала Одетту от преследования), Зигфрид бросает вызов Ротбарту, хозяину озера, олицетворяющему в балете образ фатума. Принц надеется, что девушка-лебедь уйдёт с ним в мир людей. В сказке бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают Одетту и Зигфрида.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рустам Гасымов. Редактор: Гюнель Зейналова)