Яд уже начал действовать, и она умирает у него на руках… - трагическая история в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 29 февраля состоится показ спектакля "Трубадур" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Это один из самых посещаемых спектаклей театра.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Феррандо), заслуженные артисты Фарида Мамедова (партия Леоноры), Сабина Вахабзаде (партия Азучены), Фарид Алиев (партия Манрико), Алиахмед Ибрагимов (партия Руиса), а также солисты Талех Яхъяев (партия графа ди Луны) и Нина Макарова (партия Инес).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

"Трубадур" - опера Джузеппе Верди в 4-х действиях. Ее сюжет повествует о непримиримой вражде и преданной любви, бурных столкновениях и сильных чувствах. Уже более 160-ти лет это произведение Джузеппе Верди остаётся одним из самых популярных в мире.

Сюжет оперы: Граф ди Луна и трубадур Манрико не догадываются о том, что они родные братья. Когда они были детьми, цыганка Азучена из мести за свою мать решила сжечь Манрико. Но ошиблась и сожгла своего собственного ребенка, и с тех пор Азучена воспитывает Манрико.

Ди Луна очарован графиней Леонорой, которая влюблена в Манрико. Манрико, готовясь к свадьбе с Леонорой, узнает, что его мать схвачена солдатами графа. Решая ее спасти, он сам попадает в плен. Леонора, чтобы вызволить любимого, соглашается выйти замуж за графа, обещавшего отпустить Манрико. Леонора принимает яд, чтобы не достаться ему. Леонору провожают в тюремную башню к Манрико, и она убеждает любимого скорее бежать. Однако яд уже начал действовать, и она умирает у него на руках. Граф ди Луна находит Леонору мёртвой в объятиях врага. Разгневанный обманом, он приказывает увести Манрико на плаху, а сам подводит цыганку к окну и указывает на казнённого Манрико. Азучена восклицает: "Узнай же всё - то брат твой! Мать, теперь ты отмщена!".

(Автор: Джани Бабаева)