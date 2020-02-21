Узбеки будут озорничать в Баку - сквозь хитрые стеклышки смеха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 21 и 22 февраля пройдут гастроли Государственного театра юного зрителя Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Бакинцам и гостям города будет представлен спектакль «Озорник» по одноименной повести народного поэта Узбекистана, лауреата Ленинской и Сталинской премии Гафура Гуляма (1903-1966). Спектакль будет представлен в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между театрами двух стран в 2019 году.

Гафур Гулям известен тем, что заложил основы нового узбекского стихосложения вместе с драматургом, поэтом и общественным деятелем, народным поэтом Узбекистана Хамзой Ниязи. Он также перевел ряд азербайджанских произведений на узбекский язык, среди которых "Bir-birinə şagird, bir-birinə ustad", "Qırx yaşlı Azərbaycan", "Səməd Vurğuna", " Qardaş Azərbaycan pambıqçılarına", "Xəzər" и другие.

Повесть Гафура Гуляма о приключениях маленького мальчика, чей неугомонный характер заставляет его сталкиваться с различными людьми и жизненными ситуациями. История «Озорника» — это история детства самого Гафура Гуляма: как бродил он по пыльным дорогам, как ночевал под открытым небом, как жадно хватался за любое дело… Но благодаря неистощимой фантазии автора и его веселой выдумке, истоки которой глубоко народны, «Озорник» приобретает родство с легендарным Насреддином — любимым героем узбекского фольклора. Озорник Гафура Гуляма наделен живым воображением, в его речи звучат пословицы и поговорки, метафоры и сравнения, большинство которых окрашено юмором — ведь Озорник смотрит на мир, как говорил сам автор, «сквозь хитрые стеклышки смеха!»

(Автор: Вугар Иманов)