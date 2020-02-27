Представьте, что вашим психотерапевтом в Баку будет лично Микеланджело, Вуди Ален или Бетховен?

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской гелерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер, 5 марта в 18.30 стартует проект "Интердисциплинарные лекции с Вафой Асади", организованный НПО Arts Council Azerbaijan и Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

Тема первой лекции "Микеланджело. Давид и Капелла Медичи".

Цикл интердисциплинарных лекций о том, какие психологические аспекты личности и своего времени подчеркивали великие творцы мирового искусства. Представьте, что вашим психотерапевтом или учителем по психологии станет лично Микеланджело, Вуди Ален или Бетховен?

"Наши лекции помогут вам взглянуть на шедевры мирового искусства как на своих друзей или наставников. Как с помощью кино, картины, музыки решить свои психологические проблемы? Почему мы иногда не можем пройти мимо какой-то картины и наоборот - не можем понять, в чем секрет такой популярности или дороговизны того или иного произведения? Посещение выставок, просмотр хороших фильмов, созерцание танца или концерт классической музыки – это одни из самых важных вещей в жизни человека. А психологии и ответов на ваши самые сокровенные вопросы в одном шедевре может быть зашито больше, чем в любой энциклопедии! Мы уверены: разбираясь в искусстве, можно (и нужно!) разобраться в себе! В любом произведении сокрыто гораздо больше, чем пишет об этом сам автор или даже его критик. В искусстве всегда есть Вы!", - говорится в сообщении организаторов.

Лекции читает Вафа Асадова, человек влюбленный в искусство, и с дипломом психолога.

Лекция длиться 1час 30 минут и проводится на русском языке.

Цена: 30 манат до 2 марта, 45 манат после 2 марта, по студенческим билетам - 20 манат. Телефон: +99412 4929269

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)