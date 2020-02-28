Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО)

Культура 28 февраля 2020 12:30 (UTC+04:00)
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Названо имя представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения Азербайджана, которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Нашу страну на конкурсе представит исполнительница Самира Эфенди.

Представительница Азербайджана на "Евровидении-2020" была выбрана путем закрытого кастинга, в котором приняли участие пять претендентов - Самира Эфенди, Ляман Дадашева, Эльвин Новрузов, Джабраил Расулов и Риад Абдулов. Участница конкурса от Азербайджана была определена на основе голосования международной музыкальной экспертной группы в составе продюсеров, авторов и композиторов, журналистов, представителей телевидения и т.д.

Напомним, что представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни "Евровидение-2020".

Самира Эфенди принимала участие в таких известных отечественных музыкальных проектах как "Yeni ulduz", "Böyük Səhnə" (3 место) və "Səs Azərbaycan" (3 место).

Также певица с успехом представила Азербайджан в 2017 году на грандиозном международном вокальном телевизионном проекте Silk Way Star, а в 2019 году на международном фестивале "Voice of Nur-Sultan" в Казахстане.

(Автор: Джани Бабаева)

Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Image
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Названо имя представителя Азербайджана на "Евровидении-2020" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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