Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО)

Культура 2 марта 2020 13:03 (UTC+04:00)
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/- В Киноцентре "Низами" в Баку был представлен документальный фильм "Mirzə Cəlilin Azərbaycanı" ("Азербайджан Мирзы Джалила"), сообщает Trend Life. Фильм посвящен видному представителю азербайджанской литературы, великому писателю, драматургу, публицисту и общественному деятелю Джалилу Мамедгулузаде (1869-1932). Джалил Мамедгулузаде сыграл особую роль в развитии азербайджанской литературы и культуры.

В своих выступлениях на мероприятии режиссер документальной киноленты Таир Алиев и автор сценария Надир Бадалов рассказали о работе над фильмом, подчеркнув, что картина подготовлена студией "Salnaməfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана.

Было отмечено, что съемки фильма, приуроченного к 150-летию со дня рождения Джалила Мамедгулузаде, проходили в Нахчыване, где родился видный литератор, а также в Агджабединском районе и городе Гори (Грузия). Кинолента построена на основе мотивов сюжета и персонажей произведений Джалила Мамедгулузаде. Также вниманию зрителей представлены интересные факты, связанные с журналом "Молла Насреддин".

Отметим, что продюсер фильма – Назим Гусейнов, оператор – Эльхан Рустамов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан Мирзы Джалила (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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