Как азербайджанский полицейский выписал штраф и спас сына врача от смерти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходят съемки короткометражного художественно-документального фильма "Xəta və Xatirə" (Авария и память), сообщил Trend Life автор сценария и режиссер картины Джалаладдин Гасымов. В главных ролях – народный артист Сабир Мамедов, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.

"Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дородной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за непристёгнутый ремень безопасности во время вождения. Этот врач обижается, говорит, мол, как друг может оштрафовать своего друга за такое нарушение? Между ними происходит разлад. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором погибает два человека, и только он остается в живых, потому что был пристегнутым ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…Фильм носит просветительский характер и будет представлен на международных кинофестивалях", - сказал Trend Life Джалаладдин Гасымов.

Ремни безопасности являются эффективным средством для предотвращения и снижения тяжести ДТП. Ремень безопасности предназначен для удержания пассажира на месте во время аварии, либо при экстренном торможении и предупреждает удары о части салона или вылет пассажиров за его пределы. Не зря в машине вас заставляют пристегнуться. Ведь этот простой ритуал в аварии может спасти жизнь. Согласно статистике, применение ремней безопасности предотвращает смертельные повреждения в 75 случаях из 100.

Джалаладдин Гасымов является режиссером таких художественных и документальных фильмов как "Архив Шоллера", "День казни", "100 лет славной жизни", "Темное прошлое Сталина" и "Первый успех братьев Нобелей", которые в 2018-1019 годах были с успехом представлены на международных кинофестивалях, удостоены наград в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)