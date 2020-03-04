В Москве издана книга азербайджанской писательницы. Больше думать о Вечном...

БАКУ /Trend Life/ - В Москве вышла в свет книга азербайджанской писательницы Сарии Мамедовой (Сария Маммадова) "Краткие мысли вслух и высказывания автора", сообщает Trend Life.

"В книге Сарии Маммадовой собраны многочисленные и разнообразные афоризмы на многие важные темы. На суд читателя представлены мысли о миссии человека на земле, его предназначении и судьбе. Афоризмы Сарии Маммадовой – не просто красиво построенные фразы с интересным подтекстом. Это самые настоящие правила жизни и гуманизма, которые помогают вникать в общемировые законы созидания и больше думать о Вечном, не замыкаясь в суете. Текст сборника дан в двух вариантах – по-русски и по-английски, а значит, издание будет полезно для тех, кто изучает иностранный язык. Тем, кому интересен афоризм как жанр, кто хочет познать себя и свой жизненный путь, предназначена эта книга", - говорится в рецензии.

Сария Мамедова родилась 8 марта 1947 года в Баку. Член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей. С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Как автор и публицист издавалась в различных журналах, газетах, альманаха и СМИ. Является лауреатом множества национальных и международных литературных премий, премии "Писатель года" 2013-2015 гг, кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", обладательница "Золотого пера Руси 2018", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)