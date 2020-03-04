Как с помощью рекламы из Азербайджана попасть во Францию – объявлен конкурс

БАКУ/Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана, портала "Креативный Азербайджан", а также оператора спортивных ставок Topaz в Азербайджане пройдет конкурс Young Lions ("Молодые львы"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. Проект для молодых специалистов в области рекламы является одним из этапов Международного творческого фестиваля Cannes Lions ("Каннские львы").

Официальным представителем фестиваля в нашей стране является главный исполнительный директор рекламного агентства Endorphin Орхан Керимов.

Две команды, победившие в конкурсе Young Lions получат шанс принять участие в международном конкурсе Cannes Lions, который пройдет этим летом в Каннах (Франция).

Cannes Lions считается наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль проводится ежегодно с 1954 года и направлен на повышение уровня работы рекламного сектора и увеличение конкуренции. Каждое рекламное агентство мечтает вернуться с фестиваля Cannes Lions с наградой, потому что "львы", полученные здесь, открывают новые возможности в будущем.

67-й фестиваль Cannes Lions, который пройдет в текущем году, соберет участников со всего мира, и превратится в пространство новых идей.

В конкурсе Young Lions, проводимом с 1995 года, могут принимать участие команды из двух профессионалов в сфере рекламы в возрасте до 30 лет. Конкурс проводится по семи категориям: Film, Print, Digital, Media, Design, PR, Marketers.

На первом в Азербайджане конкурсе Young Lions будут приниматься заявки только по категориям Print и Film. Сразу после подачи заявки на участие в конкурсе в присланном брифе и в течении 24 часов для категории Print и 48 часов для категории Film должны быть представлены работы, полностью отражающие мысль авторов. Эти работы будут оцениваться международным жюри.

Победители получат право принять участие в предстоящем в этом году фестивале Cannes Lions.

Регистрация на конкурс продлится до 3 апреля 2020 года. Ссылка для регистрации canneslions.az.

Для того, чтобы быть в курсе предстоящих новостей, связанных с конкурсом, можно следить за страницами Cannes Lions Azerbaijan в Facebook и Instagram, а также связавшись с официальном представителем фестиваля в Азербайджане Орханом Керимовым.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)