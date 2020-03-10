Звучание тара и произведения Исфара Сарабского – концерт в Австрии

БАКУ /Trend Life/ - В городе Баден (Австрия) состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста и композитора Исфара Сарабского и его музыкальной группы, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Концерт, организованный Азербайджанским культурным центром и муниципалитетом города Баден, был посвящен 80-летию со дня рождения выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде.

В ходе программы джаз-квартет под руководством Исфара Сарабского исполнил сочинения Вагифа Мустафазаде, а также Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и других композиторов в джазовой интерпретации.

Произведения "Планета", "Карабахские скакуны", "Попурри, посвященное Вагифу", написанные Исфаром Сарабским, а также сочинения в стиле этно-джаза, исполненные на таре - азербайджанском национальном музыкальном инструменте, вызвали большой интерес публики.

(Автор: Джани Бабаева)